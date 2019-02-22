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США намерены оставить в Сирии около 200 военнослужащих

Пятница, 22 февраля 2019, 04:24

США оставят в Сирии маленькую миротворческую группу из 200 военнослужащих после вывода оттуда своих войск.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, пишет Reuters.

"На некоторое время в Сирии останется небольшая миротворческая группа из около 200 человек", - заявила Сандерс.

О таком решении было объявлено после того, как президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В заявлении Белого дома говорится, что оба лидера договорились в отношении Сирии "продолжить координацию по созданию потенциально безопасной зоны".

Неясно, как долго эти 200 солдат будут оставаться в Сирии, где именно они будут развернуты.

Командующий сирийскими силами, поддерживаемыми США, призывал оставить там от 1000 до 1500 международных войск, чтобы помочь в борьбе с Исламским государством, и выражал надежду, что Соединенные Штаты, в частности, отменят планы полного вывода войск.

Напомним:

  • Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил,что силы США останутся в северо-восточной Сирии, пока Турция не откажется от наступления на курдов.
  • Ранее Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Сирии и отметил, что борьба с исламистами была единственной причиной присутствия американских войск в стране.
  • Президент США сначала отдал приказ о скором выводе американских войск из Сирии, а затем объявил, что процесс будет происходить медленным и осторожным образом.

Темы: СирияСША
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