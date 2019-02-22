США намерены оставить в Сирии около 200 военнослужащих

США оставят в Сирии маленькую миротворческую группу из 200 военнослужащих после вывода оттуда своих войск.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, пишет Reuters.

"На некоторое время в Сирии останется небольшая миротворческая группа из около 200 человек", - заявила Сандерс.

О таком решении было объявлено после того, как президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В заявлении Белого дома говорится, что оба лидера договорились в отношении Сирии "продолжить координацию по созданию потенциально безопасной зоны".

Неясно, как долго эти 200 солдат будут оставаться в Сирии, где именно они будут развернуты.

Командующий сирийскими силами, поддерживаемыми США, призывал оставить там от 1000 до 1500 международных войск, чтобы помочь в борьбе с Исламским государством, и выражал надежду, что Соединенные Штаты, в частности, отменят планы полного вывода войск.

Напомним: