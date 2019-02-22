На льготную растаможку "евроблях" осталось меньше суток
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Пятница, 22 февраля 2019, 08:38
Растаможить автомобили с иностранной регистрацией по льготной ставке 0,5 акцизного сбора можно до 24 часов 22 февраля.
Об этом напоминает Министерство финансов в Twitter, ссылаясь на Таможню.
"С 23 февраля вступает в силу общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога", – напоминает ведомство.
Государственная фискальная служба сообщает, что 22 февраля – в последний день действия льготного режима налогообложения транспортных средств – все отделы таможенного оформления таможен ГФС будут работать в круглосуточном режиме.
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