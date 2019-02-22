Японский зонд оседлал астероид Рюгу

Японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" успешно сел на поверхность астероида Рюгу.

Об этом сообщило 22 февраля Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Хаябуса-2" взял на Рюгу образцы пород для дальнейшей доставки их на Землю.

Опубликовано изображение, сделанное при посадке в 7:30 пятницы, на высоте 30 м от поверхности.

Астероид Рюгу находится в 340 млн км от Земли. Его диаметр составляет всего порядка 900 метров, отмечает "Интерфакс-Украина".

Зонд "Хаябуса-2", который весит около 600 кг, запустили к астероиду Рюгу 3 декабря 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима.

28 июня 2018 года "Хаябуса-2" приблизился к астероиду на расстояние около 20 км. В последующие месяцы зонд изучал поверхность астероида и делал снимки.

Сначала предполагалось, что межпланетный зонд совершит посадку в октябре 2018 года, но выбранное место оказалось слишком скалистым – и специалистам JAXA пришлось искать другое. Им удалось найти ровную площадку диаметром около 6 метров, где можно успешно посадить зонд для сбора образцов и экспериментов.

21 февраля зонд начал медленно приближаться к поверхности астероида, а 22 февраля "приземлился". В целом зонд должен пробыть вблизи астероида 18 месяцев.

Зонд должен трижды сесть на астероид для взятия проб с поверхности, после чего к 2020 году он вернется на Землю.

21 сентября прошлого года была осуществлена ​​первая в истории успешная мягкая посадка на Рюгу исследовательских аппаратов – посадочных модулей-роботов Rover-1A и Rover-1B.

В октябре зонд "Хаябуса-2" высадил на поверхность Рюгу 10-килограммовый посадочный модуль MASCOT, разработанный Немецким авиационно-космическим центром. Аппарат проработал на астероиде более 17 часов, трижды изменив свое место.

Напомним, в августе 2014 года аппарат "Розетта", запущенный в 2014 году, впервые в истории подошел вплотную к комете, а 12 ноября на поверхность кометы 67P, открытой украинцем Климом Чурюмовым и таджичкой Светланой Герасименко, сел меньший аппарат "Фила".

Миссия "Розетта" завершилась 30 сентября 2016 года.

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