Львовского фискала поймали на сбыте сильнодействующих препаратов

Правоохранители задержали главного государственного ревизора-инспектора отдела качества аудита управления аудита ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области, который занимался сбытом сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что в ходе следствия также установлен факт контрабандного перемещения должностным лицом сильнодействующих веществ через таможенную границу Украины в Республику Польша.

Сообщается, что сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.321 (незаконное приобретение, перевозка и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.