Львовского фискала поймали на сбыте сильнодействующих препаратов
Правоохранители задержали главного государственного ревизора-инспектора отдела качества аудита управления аудита ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области, который занимался сбытом сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Отмечается, что в ходе следствия также установлен факт контрабандного перемещения должностным лицом сильнодействующих веществ через таможенную границу Украины в Республику Польша.
Сообщается, что сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.321 (незаконное приобретение, перевозка и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.