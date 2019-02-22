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Львовского фискала поймали на сбыте сильнодействующих препаратов

Пятница, 22 февраля 2019, 09:28

Правоохранители задержали главного государственного ревизора-инспектора отдела качества аудита управления аудита ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области, который занимался сбытом сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что в ходе следствия также установлен факт контрабандного перемещения должностным лицом сильнодействующих веществ через таможенную границу Украины в Республику Польша.

 
 
 

Сообщается, что сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.321 (незаконное приобретение, перевозка и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Фискальная службапрокуратураконтрабанда
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