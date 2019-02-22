Две трети украинцев пойдут на выборы

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Пятница, 22 февраля 2019, 10:48

Около 71% украинцев утверждают, что обязательно будут голосовать на предстоящих выборах президента в марте.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социс".

Колеблются в своих намерениях прийти на избирательные участки в день голосования 20% опрошенных.

И только около 9% утвердительно заявляют, что не будут голосовать.

 

Опрос проходил с 8 по 18 февраля. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента было опрошено 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность не превышает 2,1%.

Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • Кандидатами на должность зарегистрировано 44 человека.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 опрос


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