Защита Януковича просит исправить приговор

Адвокат осужденного за государственную измену экс-президента Виктора Януковича Александр Байдык обратился в Оболонский районный суд, поскольку, по его мнению, приговор написали с "ошибками".

Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба суда.

"Защитник просит суд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Также Байдык в своем заявлении просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, которые должны взыскать с Януковича с 98 561 грн на 58 521 грн.

Сейчас суд решает вопрос назначения судебного заседания для рассмотрения заявления Байдыка.

Напомним: