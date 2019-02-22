Защита Януковича просит исправить приговор
Адвокат осужденного за государственную измену экс-президента Виктора Януковича Александр Байдык обратился в Оболонский районный суд, поскольку, по его мнению, приговор написали с "ошибками".
Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба суда.
"Защитник просит суд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации", - отметили в ведомстве.
Также Байдык в своем заявлении просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, которые должны взыскать с Януковича с 98 561 грн на 58 521 грн.
Сейчас суд решает вопрос назначения судебного заседания для рассмотрения заявления Байдыка.
Напомним:
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене.
- При этом Януковича оправдали по статье 110 УК (нарушение территориальной целостности) в связи с недоказанностью.
- Согласно приговору срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.
- Сейчас приговор Януковичу не вступил в законную силу и обжалован стороной защиты.
- Виктор Янукович сбежал в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости в Киеве.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua