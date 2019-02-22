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Защита Януковича просит исправить приговор

Пятница, 22 февраля 2019, 09:57
Защита Януковича просит исправить приговор

Адвокат осужденного за государственную измену экс-президента Виктора Януковича Александр Байдык обратился в Оболонский районный суд, поскольку, по его мнению, приговор написали с "ошибками".

Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба суда.

"Защитник просит суд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Также Байдык в своем заявлении просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, которые должны взыскать с Януковича с 98 561 грн на 58 521 грн.

Сейчас суд решает вопрос назначения судебного заседания для рассмотрения заявления Байдыка.

Напомним:

  • 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене.
  • При этом Януковича оправдали по статье 110 УК (нарушение территориальной целостности) в связи с недоказанностью.
  • Согласно приговору срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.
  • Сейчас приговор Януковичу не вступил в законную силу и обжалован стороной защиты.
  • Виктор Янукович сбежал в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости в Киеве.

Украинская правда

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Темы: Януковичсуддело о госизменегосизмена
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