По приказу Путина россиян-запасников призывают на военные сборы
Пятница, 22 февраля 2019, 09:58
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы сроком до двух месяцев.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ от 21 февраля.
В тексте указа отмечается, что военные сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, Нацгвардии, органах государственной охраны и федеральной службе безопасности.
Также в документе сказано, что сроки проведения сборов будут согласовываться с органами исполнительной власти регионов, исключение составляют проверочные сборы, сроки которых должно определить Минобороны.
Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.
Украинская правда