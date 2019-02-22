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По приказу Путина россиян-запасников призывают на военные сборы

Пятница, 22 февраля 2019, 09:58

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы сроком до двух месяцев.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ от 21 февраля.

В тексте указа отмечается, что военные сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, Нацгвардии, органах государственной охраны и федеральной службе безопасности.

Также в документе сказано, что сроки проведения сборов будут согласовываться с органами исполнительной власти регионов, исключение составляют проверочные сборы, сроки которых должно определить Минобороны.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Украинская правда
Темы: РосcияПутинармия
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