По приказу Путина россиян-запасников призывают на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы сроком до двух месяцев.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ от 21 февраля.

В тексте указа отмечается, что военные сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, Нацгвардии, органах государственной охраны и федеральной службе безопасности.

Также в документе сказано, что сроки проведения сборов будут согласовываться с органами исполнительной власти регионов, исключение составляют проверочные сборы, сроки которых должно определить Минобороны.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.