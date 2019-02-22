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Неуправляемая фура с кирпичом повредила машину и вылетела на тротуар Крещатика

Пятница, 22 февраля 2019, 10:17
Неуправляемая фура с кирпичом повредила машину и вылетела на тротуар Крещатика

Утром 22 февраля на улице Лютеранской в ​​центре столицы произошло ДТП с участием грузовика "Рено-Магнум", нагруженного кирпичом, в котором пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. 

 
Фото Неинтересный Киев

По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза, он скатился с горки, повредил припаркованное авто и остановился в арке на пешеходной части Крещатика.

На момент аварии в кабине находились два водителя, которые получили незначительные телесные повреждения: врачи оказали им помощь и отпустили. 

На тротуар высыпалось много кирпича.

 
Фото Неинтересный Киев

На месте происшествия работают патрульные и следственно-оперативная группа.

"Правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: КиевДТП
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