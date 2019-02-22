Неуправляемая фура с кирпичом повредила машину и вылетела на тротуар Крещатика

2882 просмотра
Пятница, 22 февраля 2019, 11:17

Утром 22 февраля на улице Лютеранской в ​​центре столицы произошло ДТП с участием грузовика "Рено-Магнум", нагруженного кирпичом, в котором пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. 

 
Фото Неинтересный Киев

По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза, он скатился с горки, повредил припаркованное авто и остановился в арке на пешеходной части Крещатика.

На момент аварии в кабине находились два водителя, которые получили незначительные телесные повреждения: врачи оказали им помощь и отпустили. 

На тротуар высыпалось много кирпича.

 
Фото Неинтересный Киев

На месте происшествия работают патрульные и следственно-оперативная группа.

"Правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев ДТП


powered by lun.ua
По теме
Киев возглавил рейтинг самых дешевых для туристов европейских городов 21 февраля 2019, 19:37
С началом весны киевляне смогут оценивать врачей 21 февраля 2019, 12:54
В Киеве временно перекроют один из мостов 21 февраля 2019, 11:29
Все новости
Главные новости
Скандального догхантера Святогора избили
Синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло
Отрыв Зеленского сократился, 20% избирателей еще думают
Россия заявила, что ЕСПЧ отказал Украине в срочных мерах за нападение в Азове
Все новости
экология

Что делать с мехом, который вы больше не носите

мнение

7 причин, почему с потеплением надо идти на улицу

Фото

Как мужчины разрушают традиционные представления о мужественности

Поиск по сайту
Архив
Весь архів