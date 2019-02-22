Синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло

В ближайшие дни, 22-24 февраля, в Украине будет держаться холодная погода, в отдельных областях снег, но в начале следующей недели начнется ослабление мороза.

Об этом предупреждает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"22 февраля во западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 сантиметров), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значений снег, снижение температуры в Украине ночью до 3-10 мороза, днем до 0-6 мороза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23-24 февраля сохранится холодная погода, без существенных осадков, с температурой ночью 6-12° мороза, днем ​​2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5-10° мороза.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, выходные, 23-24 февраля, антициклон вытеснит из Украины непогоду, которая охватила преимущественно Запад и Юг, и осадки будут маловероятны, а с воскресенья начнется повышение температуры

"Уже днем ​​в воскресенье на Западе и Севере начнется повышение температуры воздуха до 3 градусов мороза и 2 градусов тепла. А в понедельник потепление охватит большую часть территории Украины", - заверила синоптик.

Она добавила, что в Киеве суббота и воскресенье будут морозными, ночью предполагается -6-9 градусов, на окраинах, при прояснении до -10 градусов.

Днем 23 февраля будут около -4-6 градусов, 24 февраля начнется ослабление мороза до 0, -2 градусов.

"А уже в понедельник в Киеве ожидается + 2 - + 4 градуса! Поэтому на пару дней снова можно выглядеть, как закутано чучело на огороде, а уже в понедельник - элегантными гражданами в легкой одежде", - отметила она.