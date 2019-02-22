Скандального догхантера Святогора избили

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Пятница, 22 февраля 2019, 12:06

Киевский догхантер Алексей Святогор попал в больницу после избиения.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр столичной полиции.

Отмечается, что в дежурную часть Шевченковского управления полиции 21 февраля поступило сообщение от врачей о том, что на улице Щусева избили мужчину (в полиции УП подтвердили, что речь идет о Святогора). Врачи "скорой" госпитализировали пострадавшего.

На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу и сотрудников уголовного розыска.

Правоохранители говорят, что опросили заявителя и свидетеля инцидента. По их словам, нападавших было двое, они были в темной одежде.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

"Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, избивших мужчину", - уверяют в полиции.

Сторонники Святогора выложили его фото после нападения, отмечая, что догхантера избили после заседания суда в четверг.

 

Напомним:

  • 8 июня 2018 года стало известно о задержании Святогора. Мужчина не раз открыто заявлял, что убивает бездомных собак.
  • Суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Украинская правда

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