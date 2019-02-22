По дороге на Николаев у мужчины вытащили 15 миллионов прямо с авто
Неизвестные на автодороге "Николаев - Херсон" отобрали более 15 миллионов гривен из Range Rover николаевца, который возвращался домой.
Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Происшествие произошло вблизи села Шевченково около 23:20 в четверг.
"По словам 52-летнего заявителя, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться", - говорится в сообщении.
Пострадавший рассказал, что водитель Volkswagen вышел и начал кричать о том, что он неумело управляет машиной. Затем к водителю Volkswagen присоединились пассажиры его автомобиля, они приблизились к Range Rover и порезали колеса машины.
"В этот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн", - отметили в полиции.
После этого, по информации ведомства, нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета вероятно марки Volkswagen и BMW в направлении Херсона.
Сведения о событии внесли в ЕРДР по признакам ч. 5 т. 186 УК Украины "грабеж". Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.
Сейчас продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.