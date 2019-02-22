По дороге на Николаев у мужчины вытащили 15 миллионов прямо с авто

7341 просмотр
Пятница, 22 февраля 2019, 12:14

Неизвестные на автодороге "Николаев - Херсон" отобрали более 15 миллионов гривен из Range Rover николаевца, который возвращался домой.

Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Происшествие произошло вблизи села Шевченково около 23:20 в четверг.

"По словам 52-летнего заявителя, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться", - говорится в сообщении.

Пострадавший рассказал, что водитель Volkswagen вышел и начал кричать о том, что он неумело управляет машиной. Затем к водителю Volkswagen присоединились пассажиры его автомобиля, они приблизились к Range Rover и порезали колеса машины.

"В этот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн", - отметили в полиции.

После этого, по информации ведомства, нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета вероятно марки Volkswagen и BMW в направлении Херсона.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по признакам ч. 5 т. 186 УК Украины "грабеж". Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция авто Николаев Херсон криминал


powered by lun.ua
По теме
В Виннице разбили окна офиса БПП 22 февраля 2019, 11:32
Полиция: Штаб БПП в Сумах проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей 22 февраля 2019, 01:13
В Сумах полиция накрыла штаб БПП. В прокуратуре говорят, что незаконно 21 февраля 2019, 21:00
Все новости
Главные новости
Тимошенко объяснила, почему вступилась за Мангера
Тимошенко считает Зеленского опасным "экспериментом"
Тимошенко: 44 кандидата в бюллетене - попытка Порошенко сфальсифицировать выборы
У Тимошенко отреагировали на дело СБУ об "агитационной пирамиде"
Все новости
мнение

Как удерживать влажность в помещении и не "засохнуть"

Огонь Майдана. Финал

мнение

Насколько безопасны сушилки для рук и как сушить руки после туалета?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів