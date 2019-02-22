Лукашенко о России: Мы всегда будем вместе

Беларусь и Россия всегда будут вместе, сколько бы ни ругались и ни спорили.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, передает БЕЛТА.

"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования: белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам. Было это еще на заре создания Военной академии Беларуси.

Но вскоре эти вопросы были решены.

"Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию", – рассказал Лукашенко.

Лукашенко также готов дать совместный с РФ ответ, если США разместят ракеты в Европе.