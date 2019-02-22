В США критикуют украинскую власть за не преодоленную коррупцию

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Пятница, 22 февраля 2019, 12:15

Посольство Соединенных Штатов в Украине сетует, что через 5 лет после Революции Достоинства в Украине не побороли коррупцию.

Об этом говорится в сообщении ведомства от 22 февраля.

"В этот день 5 лет назад протестующим с Евромайдана удалось прогнать коррумпированную власть. Однако, коррупция остается насущной проблемой, которая мешает украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают", - говорится в сообщении.

Американские дипломаты отмечают, что украинские власти должны окончательно воплотить в жизнь реформы, которых требовал народ Украины.

Украинская правда

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Темы: коррупция Евромайдан


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