В США критикуют украинскую власть за не преодоленную коррупцию

Посольство Соединенных Штатов в Украине сетует, что через 5 лет после Революции Достоинства в Украине не побороли коррупцию.

Об этом говорится в сообщении ведомства от 22 февраля.

"В этот день 5 лет назад протестующим с Евромайдана удалось прогнать коррумпированную власть. Однако, коррупция остается насущной проблемой, которая мешает украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают", - говорится в сообщении.

Американские дипломаты отмечают, что украинские власти должны окончательно воплотить в жизнь реформы, которых требовал народ Украины.