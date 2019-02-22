Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США критикуют украинскую власть за не преодоленную коррупцию

Пятница, 22 февраля 2019, 11:15

Посольство Соединенных Штатов в Украине сетует, что через 5 лет после Революции Достоинства в Украине не побороли коррупцию.

Об этом говорится в сообщении ведомства от 22 февраля.

"В этот день 5 лет назад протестующим с Евромайдана удалось прогнать коррумпированную власть. Однако, коррупция остается насущной проблемой, которая мешает украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают", - говорится в сообщении.

Американские дипломаты отмечают, что украинские власти должны окончательно воплотить в жизнь реформы, которых требовал народ Украины.

Украинская правда
Темы: коррупцияЕвромайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
коррупция
Киевский онкоцентр переплачивает за унитазы и краску на ремонте за 70 млн
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
О НАТО и коррупции в Украине
Последние новости
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
Все новости...
Реклама: