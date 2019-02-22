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В мишленовском ресторане отравились 28 человек, одна женщина умерла

Пятница, 22 февраля 2019, 14:47

В одном из ресторанов Валенсии, которому присвоена звезда Мишлен, отравились 28 человек, одна женщина скончалась.

Как сообщает The Local, 46-летняя Мария Хесус Фернандес Кальво умерла в воскресенье после приступа рвоты и диареи после трапезы с ее мужем и 12-летним сыном в ресторане RiFF в Валенсии.

Известно, что все трое страдали от рвоты и диареи в течение нескольких часов после того, как попробовали дегустационное меню в субботу. В то время, как муж и сын выздоровели, женщина умерла рано утром в воскресенье.

С тех пор стало известно, что 26 других посетителей также сообщили о плохом самочувствии после еды в ресторане, хотя их симптомы были слабее.

Органы здравоохранения изучают вопрос о том, стало ли ризотто с грибами сморчками причиной отравления, а также вероятность того, что в блюдо ошибочно добавили высокотоксичный гриб, визуально похожий на гриб сморчок.

Шеф-повар Бернд Кнеллер закрыл ресторан в понедельник утром, чтобы позволить сотрудникам здравоохранения провести полное расследование.

Европейская правда

Темы: Испания
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