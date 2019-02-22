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Патрульные высадили парня из машины, на утро его нашли мертвым

Пятница, 22 февраля 2019, 15:05

Патрульные полицейские высадили на подъезде к Вышгороду агрессивного молодого человека, на утро мужчину нашли мертвым, вероятно, он умер в результате переохлаждения. Действия патрульных будет расследовать ГБР.

Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Отмечается, что 17 февраля патрульные задержали агрессивно настроенного молодого человека, который нарушал общественный порядок в одном из районов Киева.

Сообщается, что парень вел себя неадекватно и, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ.

Полицейские, чтобы задержать нарушителя, применили спецсредства и наручники и вызвали ему скорую помощь.

В ведомстве отмечают, что в дальнейшем патрульные решили отвезти мужчину к месту его проживания в город Вышгород.

"В связи с тем, что мужчина постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, патрульные высадили его из машины на подъезде к Вышгороду", - говорится в сообщение.

Наутро после этого местные жители нашли труп мужчины. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста, он умер от переохлаждения.

Материалы о происшествии направили в Государственное бюро расследований.

Трем патрульным полицейским объявили о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК (превышение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности.

Украинская правда
Темы: полицияКиев
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