Дуда похвалил украинских солдат, "героев своей Отчизны"

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Пятница, 22 февраля 2019, 17:03

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша очень довольна участием украинских солдат в украинско-литовско-польской бригаде.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Люблине, куда прибыл вместе с украинским и литовской коллегой посетить штаб-квартиру военной бригады ЛитПолУкрбриг, сообщает "Европейская правда".

"Украинские солдаты действительно борются... У них есть военный опыт. Не из теории или участия в иностранных миссиях. Это солдаты, которые участвовали в регулярной войне. Это солдаты, которые имеют очень большой опыт, которым они делятся с нашими солдатами. Это нас очень удовлетворяет, потому что это герои своей Отчизны", - сказал польский президент.

Дуда подчеркнул, что сегодня в мире "много опасностей", но наши солдаты "совершенствуются и показывают нашим обществам единение между нашими странами и народами".

"Мы все знаем, что мы сильны, когда мы вместе, когда между нами царит согласие и дружба, когда мы вместе стоим в одной шеренге. Тогда нас уважают", - добавил президент Польши.

Напомним, ЛитПолУкрбриг создана для участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины. Место дислокации бригады - польский Люблин.

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Темы: Польша армия Украина


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