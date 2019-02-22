Дуда похвалил украинских солдат, "героев своей Отчизны"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша очень довольна участием украинских солдат в украинско-литовско-польской бригаде.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Люблине, куда прибыл вместе с украинским и литовской коллегой посетить штаб-квартиру военной бригады ЛитПолУкрбриг, сообщает "Европейская правда".

"Украинские солдаты действительно борются... У них есть военный опыт. Не из теории или участия в иностранных миссиях. Это солдаты, которые участвовали в регулярной войне. Это солдаты, которые имеют очень большой опыт, которым они делятся с нашими солдатами. Это нас очень удовлетворяет, потому что это герои своей Отчизны", - сказал польский президент.

Дуда подчеркнул, что сегодня в мире "много опасностей", но наши солдаты "совершенствуются и показывают нашим обществам единение между нашими странами и народами".

"Мы все знаем, что мы сильны, когда мы вместе, когда между нами царит согласие и дружба, когда мы вместе стоим в одной шеренге. Тогда нас уважают", - добавил президент Польши.

Напомним, ЛитПолУкрбриг создана для участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины. Место дислокации бригады - польский Люблин.