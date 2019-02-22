Лукашенко говорит, что его сыновья не хотят быть президентами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентская жизнь очень сложная и он такого никому не пожелает, и его сыновья также не хотят быть президентами.

Об этом он сказал в пятницу на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии, передает его пресс-служба.

По его словам, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает.

"Все мои сыновья президентами быть не хотят", - сказал Лукашенко.

Говоря о необходимых качествах главы государства, он отметил, что президент должен быть опытным, образованным, должен думать и не перекладывать принятие решений на подчиненных.

При этом Лукашенко не назвал свой график чрезвычайно напряженным.

"Вы несколько преувеличиваете то, что тут мы, президенты, такие герои, вертимся и крутимся день и ночь. Вертеться и крутиться у меня есть кому", - сказал он.

Президент Беларуси добавил, что любит отдыхать дома, а не на море или в горах.