Лукашенко говорит, что его сыновья не хотят быть президентами
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентская жизнь очень сложная и он такого никому не пожелает, и его сыновья также не хотят быть президентами.
Об этом он сказал в пятницу на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии, передает его пресс-служба.
По его словам, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает.
"Все мои сыновья президентами быть не хотят", - сказал Лукашенко.
Говоря о необходимых качествах главы государства, он отметил, что президент должен быть опытным, образованным, должен думать и не перекладывать принятие решений на подчиненных.
При этом Лукашенко не назвал свой график чрезвычайно напряженным.
"Вы несколько преувеличиваете то, что тут мы, президенты, такие герои, вертимся и крутимся день и ночь. Вертеться и крутиться у меня есть кому", - сказал он.
Президент Беларуси добавил, что любит отдыхать дома, а не на море или в горах.
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