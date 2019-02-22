В оккупированном Крыму наградили "беркутовцев", которые были на Майдане

В Севастополе на площади Нахимова произошло "почтение" бойцов "Беркута", которые противостояли активистам Евромайдана в Киеве зимой 2014 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Мероприятие посвятили пятилетию тех событий и российскому "Дню защитника отечества", который отмечают 23 февраля.

Подконтрольные Кремлю власти Севастополя наградили "беркутовцев" благодарственными письмами "за мужество и героизм".

Напомним: