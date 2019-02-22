В оккупированном Крыму наградили "беркутовцев", которые были на Майдане
Пятница, 22 февраля 2019, 21:57
В Севастополе на площади Нахимова произошло "почтение" бойцов "Беркута", которые противостояли активистам Евромайдана в Киеве зимой 2014 года.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Мероприятие посвятили пятилетию тех событий и российскому "Дню защитника отечества", который отмечают 23 февраля.
Подконтрольные Кремлю власти Севастополя наградили "беркутовцев" благодарственными письмами "за мужество и героизм".
Напомним:
- 22 февраля 2014 года, в Севастополе бойцов севастопольского "Беркута", которые вернулись из Киева после противостояния с евромайдановцами, встречали с оркестром и цветами.