Порошенко: Должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море
Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул необходимость увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море в связи с агрессивными действиями РФ.
Об этом он сказал в интервью телеканалу FoxNews, передает пресс-служба президента.
"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море", - заявил Порошенко.
При этом он отметил, что "после незаконной аннексии Крыма полностью разрушен баланс сил в Черном море".
"Путин использует Крым для размещения там ракет, значительно увеличена численность военно-морских сил РФ. Это создает очень опасную ситуацию и дестабилизирует регион", - отметил президент.
Он не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия РФ в Черном море, "как это было с нападением на украинские военные катера".
"Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, с президентом РФ мировая коалиция должна говорить с позиции силы.
"Если мировая коалиция будет достаточно сильной, если санкции, которые являются достаточно эффективными, будут продолжаться, если все инструменты давления, которые мы имеем, будут задействованы, разговор с Путиным может принести результат", - сказал президент.