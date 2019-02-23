Порошенко: Должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море

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Суббота, 23 февраля 2019, 00:15

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул необходимость увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море в связи с агрессивными действиями РФ.

Об этом он сказал в интервью телеканалу FoxNews, передает пресс-служба президента.

"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море", - заявил Порошенко.

При этом он отметил, что "после незаконной аннексии Крыма полностью разрушен баланс сил в Черном море".

"Путин использует Крым для размещения там ракет, значительно увеличена численность военно-морских сил РФ. Это создает очень опасную ситуацию и дестабилизирует регион", - отметил президент.

Он не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия РФ в Черном море, "как это было с нападением на украинские военные катера".

"Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, с президентом РФ мировая коалиция должна говорить с позиции силы.

"Если мировая коалиция будет достаточно сильной, если санкции, которые являются достаточно эффективными, будут продолжаться, если все инструменты давления, которые мы имеем, будут задействованы, разговор с Путиным может принести результат", - сказал президент.

Украинская правда

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Темы: Порошенко НАТО Черное море корабли


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