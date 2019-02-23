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В Карпатах погибли двое туристов - ГСЧС

Суббота, 23 февраля 2019, 03:25

В Карпатах в Ивано-Франковской области 22 февраля погибли 2 туристов, которые шли на гору Поп Иван-Черногорский.

Об этом в Facebook сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что группа из 8 человек шла на гору Поп Иван-Черногорский - в 21:45 к спасателям поступила информация, что туристы обратились на поисково-спасательный пост на горе Поп Иван.

"В 21:30 в спасательный пост на носилках было транспортирован трех туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22:10 из группы туристов на горе Поп Иван погибли 2 человека, остальные 6 туристов находились в помещении спасательного поста. Угроза жизни отсутствует.

Украинская правда
Темы: ГСЧСтуризмКарпаты
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