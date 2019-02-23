Холодные выходные: в Украине до -18°

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

"23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем ​​2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем ​​5-10° мороза", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Вместе с тем Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает, что в субботу в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, температура днем ​​2-7° мороза.

"23 февраля без существенных осадков, только ночью и утром в Карпатском регионе и южной части небольшой снег. На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 6-11° мороза, на высокогорье Карпат и севере Левобережья 12-17° мороза, днем ​​2-7° мороза; в Крыму в течение суток 1-6° мороза.

В течение 24-25 февраля сохранится переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура 24 февраля ночью 4-9° мороза, в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Карпатах 10-15° мороза; днем в Украине от 2° тепла до 3° мороза; 25 февраля повышение температуры ночью до 0-5° мороза, днем ​​до 2-7° тепла; лишь на востоке страны и в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем ​​около 0°.

В последующие два дня, 26-27 февраля, на большей части территории Украины ожидаются небольшие осадки. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла; днем 0-6° тепла.

Также синоптики прогнозируют, что 28 февраля - 4 марта в Украине без существенных осадков. Температура ночью от 5° мороза до 2° тепла; днем 1-8°, на западе до 11° тепла.

В Киеве и Киевской области 23 февраля без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью в столице 7-9°, днем ​​3-5° мороза; по области ночью 6-11°, днем ​​2-7° мороза.

24-25 февраля существенных осадков в Киеве также не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура 24 февраля ночью 4-9° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; 25 февраля повышение температуры ночью до 0-5° мороза, днем ​​до 2-7° тепла.

В то же время 26-27 февраля в столице будут небольшие осадки. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла.