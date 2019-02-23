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Трое британских министров призвали отложить Brexit

Суббота, 23 февраля 2019, 10:16

Трое британских министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение с ЕС в ближайшие дни.

Об этом сообщает BBC.

Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк впервые публично высказались за отсрочку выхода из ЕС.

Они подчеркнули, что время истекает и выразили надежду на прорыв в ближайшие дни. Если же прорыва не произойдет, министры выразили готовность бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за задержку Brexit.

В офисе Мэй заявили, что взгляды министров на Brexit без соглашения для остального правительства не были тайной.

"Премьер-министр упорно работает над тем, чтобы мы получили соглашение с ЕС, которое позволит нам выполнить результат референдума" - заявили в правительстве.

"Именно на этом должна быть сосредоточена энергия правительства."- отметили у Мэй.

Европейская правда

Темы: Великобритания
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