Трое британских министров призвали отложить Brexit
Трое британских министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение с ЕС в ближайшие дни.
Об этом сообщает BBC.
Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк впервые публично высказались за отсрочку выхода из ЕС.
Они подчеркнули, что время истекает и выразили надежду на прорыв в ближайшие дни. Если же прорыва не произойдет, министры выразили готовность бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за задержку Brexit.
В офисе Мэй заявили, что взгляды министров на Brexit без соглашения для остального правительства не были тайной.
"Премьер-министр упорно работает над тем, чтобы мы получили соглашение с ЕС, которое позволит нам выполнить результат референдума" - заявили в правительстве.
"Именно на этом должна быть сосредоточена энергия правительства."- отметили у Мэй.
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