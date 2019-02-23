Зеленский не знает, как завтра закончить войну – спикер штаба

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский не имеет плана быстрого завершения войны на Донбассе.

Об этом сообщил спикер штаба Зеленского по вопросам хода предвыборной кампании Дмитрий Разумков в интервью Українським Новинам.

"Ответа на вопрос, как завтра закончить войну, у Зеленского нет. И это честная позиция. Любой другой сегодня тоже не сможет ответить", - сказал Разумков.

По его словам, "чтобы закончилась война, должно появится желание у РФ".

При этом, как отметил спикер штаба, шаги для урегулирования ситуации должны включать дипломатическое, экономическое, информационное и военное направление.

"Самостоятельно Украина сегодня справиться с российской агрессией не сможет, и без международной поддержки нам будет очень тяжело. Поэтому в дипломатическом направлении должна выстраиваться история с расширенным "нормандским форматом" с максимальным привлечением США, Великобритании", - сказал он.

"В экономике важно обеспечить такие условия, чтобы люди со временно оккупированных территорий сами захотели вернуться. В информационной политике за 5 лет, к сожалению, не была выработана стратегия противодействия и позитивной повестки дня", - отметил Разумков.

Он также заявил, что в НАТО и ЕС "нужно стремиться", однако считает политическим ходом внесение изменений в Конституции относительно курса на НАТО и ЕС.

"Мы хотим жить по европейским стандартам, а когда это будет, то скорее всего, ЕС будет сам не против нашего членства. Когда будет реальная возможность вступления, тогда нужно будет провести референдум. Мне кажется, что украинцы поддержат, но, когда это произойдет, мы пока не понимаем", - сказал спикер штаба.

"То, что мы внесли изменения в Конституцию, на самом деле не приблизило нас ни к НАТО, ни к ЕС. Это политической ход, обман и манипуляция перед выборами", - считает он.

Разумков также заявил, что в программе Зеленского записано, что единственным государственным языком является украинский.

"Также записано, что должно быть нормальное и уважительное отношение к остальным языкам. А чтобы развивать украинский язык нужно идти не методами кнута, а методами пряника. Нужно выработать большое количество стимулирующих механизмов, чтобы популяризировать украинский язык", - сказал он.

По мнению Разумкова, сегодня не идет речь об ущемлении русского языка в Украине.

"Сегодня говорить о глобальных ущемлениях к языку нельзя. Пока у нас есть аннексия Крыма, оккупированные территории на Востоке, российская армия на территории нашего государства, русскоязычное население в Украине защищать не надо!", - подчеркнул он.