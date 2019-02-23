Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Церковь Англии отменила 400-летнее правило об обязательных воскресных службах

Суббота, 23 февраля 2019, 13:03

Англиканская церковь признала перегрузку священников и отменила 400-летнее правило, требующее от всех церквей богослужений каждое воскресенье.

Об этом сообщает AP.

Это изменение было утверждено на заседании синода Англиканской церкви.

Каноническое право с 1603 года требовало от священников проводить утренние и вечерние молитвы, а каждое воскресенье в каждой церкви они проводили богослужения.

Но после десятилетий снижения посещаемости много священников теперь несут ответственность за несколько церквей, особенно в сельской местности.

До сих пор им требовалось разрешение епископа не проводить воскресные службы в каждой церкви.

Европейская правда

Темы: Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Великобритания
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии
Министр обороны Британии Уоллес думает покинуть пост - СМИ
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: