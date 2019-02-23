Церковь Англии отменила 400-летнее правило об обязательных воскресных службах
Суббота, 23 февраля 2019, 13:03
Англиканская церковь признала перегрузку священников и отменила 400-летнее правило, требующее от всех церквей богослужений каждое воскресенье.
Об этом сообщает AP.
Это изменение было утверждено на заседании синода Англиканской церкви.
Каноническое право с 1603 года требовало от священников проводить утренние и вечерние молитвы, а каждое воскресенье в каждой церкви они проводили богослужения.
Но после десятилетий снижения посещаемости много священников теперь несут ответственность за несколько церквей, особенно в сельской местности.
До сих пор им требовалось разрешение епископа не проводить воскресные службы в каждой церкви.