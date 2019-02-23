Тимошенко обещает посадить трех друзей Порошенко

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах она исполнит обещание действующего главы государства Петра Порошенко – посадить трех его друзей.

"Если так Господь и народ решит, и я смогу победить, я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах, и посажу трех его друзей", - заявила Тимошенко на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей в Киеве в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

По словам кандидата в президенты, судебная ветвь власти будет "независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией".

В то же время Тимошенко убеждена, что анонсированный, но так и не выполненный нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией "посадить трех друзей", должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.

"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне нужно установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должна функционировать как единый механизм, который не допустит таких последствий", - отметила лидер "Батькивщины".

К тому же Тимошенко заверила, что после принятия новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".

Тимошенко также подписала Меморандум о сотрудничестве с Федерацией работодателей Украины и Объединением организаций работодателей.

Напомним: