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ЦИК разъяснила положения об агитации и подкупе избирателей

Суббота, 23 февраля 2019, 15:49
ЦИК разъяснила положения об агитации и подкупе избирателей

Привлечение избирателей к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации возможно только на безвозмездной основе.

Об этом говорится в разъяснении Центральной избирательной комиссии о реализации положений части шестой статьи 64 закона "О выборах президента Украины", принятом на заседании 22 февраля.

"При этом договором на организацию и/или проведение предвыборной агитации и/или распространение материалов предвыборной агитации, при необходимости, может предусматриваться возмещение расходов физических лиц, привлеченных к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации, на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте и т.д.", - добавили в ЦИК.

При этом юридические лица могут предоставлять кандидатам на пост президента за счет средств их избирательных фондов услуги по организации проведения предвыборной агитации в любых формах, не запрещенных Конституцией и законами Украины.

"Кроме того, договор с юридическим лицом на организацию и/или проведение предвыборной агитации, и/или распространение материалов предвыборной агитации может содержать обязательства поставщика услуг осуществить подбор, обучение, координацию физических лиц, привлеченных к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации", - пояснили в Центризбиркоме.

Там также напомнили, что за прямой и косвенный подкуп избирателей предусмотрена уголовная ответственность.

"Избиратели, которые приняли предложение, обещание или получили для себя или третьих лиц неправомерную выгоду за совершение или несовершение каких-либо действий, связанных с непосредственной реализацией ими своего избирательного права, также могут подпадать под уголовную ответственность за преступление, предусмотренное частью первой статьи 160 УК Украины", - говорится в разъяснении.

"Анализ приведенных законодательных норм дает основания для вывода о том, что для установления факта подкупа избирателя по делам как уголовного, так и административного производства должно быть исследовано и установлено, имели ли место призывы или предложения голосовать за или не голосовать за определенного кандидата или упоминание его имени", - пояснили в ЦИК.

Украинская правда

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Темы: ЦИКвыборы президента 2019
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