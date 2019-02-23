Филарет просит главу УГКЦ не проводить литургию в Софийском соборе

Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет обратился к главе УГКЦ Святославу с призывом не проводить запланированную на апрель литургию в Софийском соборе в Киеве.

Как сообщает сайт УПЦ КП, обращение было направлено 22 февраля.

"Из средств массовой информации стало известно, что Вы планируете 7 апреля 2019 года провести прощу и богослужение в соборе Святой Софии в Киеве. Получив сообщение от министра культуры Украины Евгения Нищука, Вы призвали духовенство и верующих Украинской Греко-Католической Церкви приехать в Киев на Софийскую площадь и принять участие в Божественной литургии в соборе Святой Софии", - отметил Филарет.

По его словам, "это необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия - соборе Святой Софии".

"Если произойдет это событие, то оно вызовет сопротивление со стороны православных украинцев. Это событие похоже на то, если бы кто-то из православных Предстоятелей совершил Божественную литургию в соборе святого апостола Петра в Риме", - отмечает Филарет.

Он считает, что запланированное событие может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.

"Есть опасность, что эту ситуацию для проведения провокаций может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу", - добавляет патриарх.

"Не желая межконфессионального напряжения, просим Вас отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии в Киеве", - говорится в обращении.