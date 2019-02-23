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Филарет просит главу УГКЦ не проводить литургию в Софийском соборе

Суббота, 23 февраля 2019, 16:47
Филарет просит главу УГКЦ не проводить литургию в Софийском соборе

Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет обратился к главе УГКЦ Святославу с призывом не проводить запланированную на апрель литургию в Софийском соборе в Киеве.

Как сообщает сайт УПЦ КП, обращение было направлено 22 февраля.

"Из средств массовой информации стало известно, что Вы планируете 7 апреля 2019 года провести прощу и богослужение в соборе Святой Софии в Киеве. Получив сообщение от министра культуры Украины Евгения Нищука, Вы призвали духовенство и верующих Украинской Греко-Католической Церкви приехать в Киев на Софийскую площадь и принять участие в Божественной литургии в соборе Святой Софии", - отметил Филарет.

По его словам, "это необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия - соборе Святой Софии".

"Если произойдет это событие, то оно вызовет сопротивление со стороны православных украинцев. Это событие похоже на то, если бы кто-то из православных Предстоятелей совершил Божественную литургию в соборе святого апостола Петра в Риме", - отмечает Филарет.

Он считает, что запланированное событие может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.

"Есть опасность, что эту ситуацию для проведения провокаций может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу", - добавляет патриарх.

"Не желая межконфессионального напряжения, просим Вас отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии в Киеве", - говорится в обращении.

Вместе с тем, Министерство культуры заявило, что не давало разрешения на богослужения в Софийском соборе УГКЦ.

"Минкультуры отмечает, что Софийский собор как объект Национального заповедника "София Киевская", в соответствии с действующим законодательством требует особого режима эксплуатации, несовместимого с условиями постоянно действующего храма, может использоваться для проведения богослужений или других мероприятий исключительно в дни выдающихся государственных или церковных событий по письменному разрешению Минкультуры", - говорится в заявлении на сайте министерства.

"По состоянию на сегодня Минкультуры не предоставляло никакого разрешения на богослужения в Софийском соборе УГКЦ и считает, что осуществление подобных мероприятий наносит непоправимый вред памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО", - подчеркивается в заявлении.

Украинская правда

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Темы: Филаретцерковь
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