Филарет просит главу УГКЦ не проводить литургию в Софийском соборе
Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет обратился к главе УГКЦ Святославу с призывом не проводить запланированную на апрель литургию в Софийском соборе в Киеве.
Как сообщает сайт УПЦ КП, обращение было направлено 22 февраля.
"Из средств массовой информации стало известно, что Вы планируете 7 апреля 2019 года провести прощу и богослужение в соборе Святой Софии в Киеве. Получив сообщение от министра культуры Украины Евгения Нищука, Вы призвали духовенство и верующих Украинской Греко-Католической Церкви приехать в Киев на Софийскую площадь и принять участие в Божественной литургии в соборе Святой Софии", - отметил Филарет.
По его словам, "это необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия - соборе Святой Софии".
"Если произойдет это событие, то оно вызовет сопротивление со стороны православных украинцев. Это событие похоже на то, если бы кто-то из православных Предстоятелей совершил Божественную литургию в соборе святого апостола Петра в Риме", - отмечает Филарет.
Он считает, что запланированное событие может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.
"Есть опасность, что эту ситуацию для проведения провокаций может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу", - добавляет патриарх.
"Не желая межконфессионального напряжения, просим Вас отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии в Киеве", - говорится в обращении.
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