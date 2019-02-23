Роговцева стала доверенным лицом Порошенко на выборах

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народную артистку Украины Аду Роговцеву доверенным лицом кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах 31 марта.

Такое решение было принято на заседании в пятницу, сообщает сайт ЦИК.

Кроме того, доверенными лицами Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе стали первый заместитель главы Администрации президента, руководитель штаба Порошенко Виталий Ковальчук, бывший посол Украины в США и Канаде Юрий Щербак и герой Украины Александр Порхун.