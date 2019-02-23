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Во Львове "минировали" автовокзал и железную дорогу, эвакуировали 700 человек

Суббота, 23 февраля 2019, 19:56

Во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, три сообщения о "минировании" поступили в полицию в период с 10:35 до 11:05.

"Указанные объекты и прилегающие территории проверяли эксперты-взрывотехники и кинологи, на местах работали следственно-оперативные группы и другие службы", - сообщили в полиции.

Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании обнаружено не было.

Решается вопрос об открытии уголовных производств, устанавливаются лица анонимов, которые предоставили ложные сообщения, отметили правоохранители.

Украинская правда
Темы: Львовполиция
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