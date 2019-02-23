Во Львове "минировали" автовокзал и железную дорогу, эвакуировали 700 человек

598 просмотров
Суббота, 23 февраля 2019, 20:56

Во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, три сообщения о "минировании" поступили в полицию в период с 10:35 до 11:05.

"Указанные объекты и прилегающие территории проверяли эксперты-взрывотехники и кинологи, на местах работали следственно-оперативные группы и другие службы", - сообщили в полиции.

Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании обнаружено не было.

Решается вопрос об открытии уголовных производств, устанавливаются лица анонимов, которые предоставили ложные сообщения, отметили правоохранители.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Львов полиция


powered by lun.ua
По теме
Порезанные портреты Шевченко выставят еще в нескольких городах - художник 18 февраля 2019, 23:06
В центре Львова частично обрушился жилой дом 15 февраля 2019, 03:09
Полиция говорит, что предотвратила конфликт перед концертом Зеленского во Львове 9 февраля 2019, 10:36
Все новости
Главные новости
НБУ через суды пытается вернуть 37 миллиардов гривен "рефинанса"
Филарет просит главу УГКЦ не проводить литургию в Софийском соборе
Возле блокпоста боевиков подорвался микроавтобус с гражданскими: есть погибшие
Кириленко: Артисты, гастролировавшие в РФ, не могут участвовать в финале Нацотбора
Все новости
рейтинги

50 лучших песен о любви

Фото

16 величественных растений со всего мира

экология

Что делать с мехом, который вы больше не носите

Поиск по сайту
Архив
Весь архів