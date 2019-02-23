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Полиция Киева расследует попытку "подкупа избирателей через соцсети"

Суббота, 23 февраля 2019, 22:22

Полиция Киева начала уголовное производство по факту призывов в соцсети принять участие в акции в поддержку одного из кандидатов в президенты с вознаграждением в 600 гривен.

Об этом 23 февраля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В полицию поступило заявление от директора общественной организации о том, что в соцсети появился фейковый аккаунт их организации. На данной странице были размещены призывы об участии граждан в акции в поддержку одного из кандидатов президентских выборов. За участие в мероприятии обещали вознаграждение в размере 600 гривен", - сообщили в полиции.

Отмечается, что акция, на которую приглашали граждан, должна была состояться 24 февраля в парке г.Гайворон Кировоградской области.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.160 УК (Подкуп избирателя, участника референдума), полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей.

"Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет", - отметили в полиции.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019полицияКропивницкий
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