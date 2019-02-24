Венесуэльские силой не пустили гумпомощь, есть погибшие

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Воскресенье, 24 февраля 2019, 02:27

С целью недопустить проезд через границу грузовиков с гуманитарной помощью венесуэльские военные применили газ и резиновые пули, в результате пострадали представители  оппозиции присутствовавшие там.

Об этом пишет the Guardian.

Силовики, лояльные президенту Николасу Мадуро, использовали слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы оттеснить протестующих и остановить гражданские автоколонны, которые пытались сопровождать грузовики с гуманитарной помощью.

В результате три грузовика с гумпомощью,следовавшие из Колумбии загорелись.

При этом более 20 венесуэльских пограничников сбежали на территорию Колумбии.

Не смогли проехать и грузовики со стороны Бразилии.

Активисты оппозиции заявляли, что помощь достигла Венесуэлы, но хотя два грузовика технически покинули Бразилию, они остановились всего в нескольких метрах от контрольно-пропускного пункта Венесуэлы.

В приграничном  городе Санта-Элена-де-Уайрен сторонников оппозиции разганяли проправительственные вооруженные банды и солдаты национальной гвардии.

По данным некоммерческой организации Foro Penal, по меньшей мере четыре человека погибли и 18 получили ранения в результате стрельбы. Городская больница переполнена.

Гуманитарная помощь крайне необходима стране, страдающей от голода, гиперинфляции и нехватки продовольствия. Лидеры оппозиции также надеются, что их попытка доставить грузы подорвет Мадуро и поощрит сотрудников сил безопасности перейти на сторону оппозиции.

В то время, как на границах бушевало насилие, Мадуро, выступая на митинге в столице, заявил, что он "сильнее, чем когда-либо" и назвал добровольцев, пытающихся доставить гумпомощь в страну, предателями.

После своей речи он станцевал вместе со своей женой на сцене.

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