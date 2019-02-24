Венесуэльские силой не пустили гумпомощь, есть погибшие
С целью недопустить проезд через границу грузовиков с гуманитарной помощью венесуэльские военные применили газ и резиновые пули, в результате пострадали представители оппозиции присутствовавшие там.
Об этом пишет the Guardian.
Силовики, лояльные президенту Николасу Мадуро, использовали слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы оттеснить протестующих и остановить гражданские автоколонны, которые пытались сопровождать грузовики с гуманитарной помощью.
В результате три грузовика с гумпомощью,следовавшие из Колумбии загорелись.
El régimen usurpador se vale de los actos más viles e intenta quemar el camión con ayuda humanitaria que se encuentra en Ureña.— Juan Guaidó (@jguaido) 23 лютого 2019 р.
Nuestros valientes voluntarios están realizando una cadena para salvaguardar la comida y las medicinas.
La avalancha humanitaria es indetenible pic.twitter.com/bU2PPzSGcu
При этом более 20 венесуэльских пограничников сбежали на территорию Колумбии.
Не смогли проехать и грузовики со стороны Бразилии.
Активисты оппозиции заявляли, что помощь достигла Венесуэлы, но хотя два грузовика технически покинули Бразилию, они остановились всего в нескольких метрах от контрольно-пропускного пункта Венесуэлы.
В приграничном городе Санта-Элена-де-Уайрен сторонников оппозиции разганяли проправительственные вооруженные банды и солдаты национальной гвардии.
По данным некоммерческой организации Foro Penal, по меньшей мере четыре человека погибли и 18 получили ранения в результате стрельбы. Городская больница переполнена.
Гуманитарная помощь крайне необходима стране, страдающей от голода, гиперинфляции и нехватки продовольствия. Лидеры оппозиции также надеются, что их попытка доставить грузы подорвет Мадуро и поощрит сотрудников сил безопасности перейти на сторону оппозиции.
В то время, как на границах бушевало насилие, Мадуро, выступая на митинге в столице, заявил, что он "сильнее, чем когда-либо" и назвал добровольцев, пытающихся доставить гумпомощь в страну, предателями.
Maduro dances on national TV as national guards fire tear gas and plastic pellets at crowds trying to move humanitarian aid into the country along the Colombian border pic.twitter.com/4u4zEHDixi— Patricia Laya (@PattyLaya) 23 лютого 2019 р.
После своей речи он станцевал вместе со своей женой на сцене.
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