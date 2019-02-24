Украине обещают ухудшение погоды: с морозом, но без снега

В воскресенье, 24 февраля, на территории Украины сохранится холодная без осадков погода.

Об этом сообщили в ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Температура ночью -6...-12, днем -2...-7. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем -5...-10", - говорится в сообщении.

В Киеве - без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, переменная облачность, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура днем около 0 градусов.

Также 24 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается, а в горах Ивано-Франковской и Львовской областей - сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.