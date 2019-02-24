Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ на митинге требовали отставки Путина

Воскресенье, 24 февраля 2019, 10:42

В Новосибирске прошел митинг против политики российского правительства, на котором также требовали отставки действующего президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает "Сибирь. Реалии", митинг был согласован с местными властями, участие в нем приняли несколько десятков человек.

Основным лозунгом акции, организованной общественным движением "Пенсионеры за достойную жизнь" и "Левым фронтом", сначала было требование отмены пенсионной реформы.

Также присутствующие предложили обсуждать общее ухудшение жизни в стране как следствие правительственного курса.

Участники митинга отметили, что обещания экономического роста, данные Путиным во время послания Федеральному собранию 20 февраля, "звучат уже много лет, однако ситуация в России не становится лучше".

На митинге скандировали "Долой Путина!".

 

"Доверия ни к правительству, ни к президенту никакого нет. Надежды, что они что-то исправят к лучшему, нет. Их нужно заменять другими, адекватными и думающими людьми, которых у нас в стране достаточно много", - заявили участники акции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутинмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Росcия
Все больше стран репатриируют золото после санкций против России – исследование
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
Медицинская система РФ оказалась неготовой к наплыву раненых – разведка Британии
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: