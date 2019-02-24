В РФ на митинге требовали отставки Путина

В Новосибирске прошел митинг против политики российского правительства, на котором также требовали отставки действующего президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает "Сибирь. Реалии", митинг был согласован с местными властями, участие в нем приняли несколько десятков человек.

Основным лозунгом акции, организованной общественным движением "Пенсионеры за достойную жизнь" и "Левым фронтом", сначала было требование отмены пенсионной реформы.

Также присутствующие предложили обсуждать общее ухудшение жизни в стране как следствие правительственного курса.

Участники митинга отметили, что обещания экономического роста, данные Путиным во время послания Федеральному собранию 20 февраля, "звучат уже много лет, однако ситуация в России не становится лучше".

На митинге скандировали "Долой Путина!".

"Доверия ни к правительству, ни к президенту никакого нет. Надежды, что они что-то исправят к лучшему, нет. Их нужно заменять другими, адекватными и думающими людьми, которых у нас в стране достаточно много", - заявили участники акции.