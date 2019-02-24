Прокуратура расследует более 1500 производств по оккупации Крыма

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Воскресенье, 24 февраля 2019, 13:04

В прокуратуре АР Крым с июня 2014 года рассматривают 1506 производств относительно оккупации полуострова, в суд направлено 144 обвинительных акта, по 21 есть обвинительные приговоры, вступившие в силу. 

Об этом в интервью "ZN.UA" заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов. 

Кроме того, около 358 производств расследуют следователи прокуратуры, 85 обвинительных актов - в судах, вынесено 7 приговоров.

Как сообщил Мамедов, прокуратура АРК установила более 19 тысяч человек  -  сотрудников правоохранительных органов, которые работали в госорганах на момент оккупации.

"Еще есть органы государственной власти, люди, которые возглавляли Совет министров, райадминистрации, многие другие госучреждения, которых необходимо установить и персонализировать, для того чтобы понимать, что на самом деле происходило во время оккупации полуострова", - отметил он.

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Темы: Крым Росcия оккупация прокуратура


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