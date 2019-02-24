Кандидат в президенты получал СМС с угрозами, полиция нашла отправителя

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Воскресенье, 24 февраля 2019, 13:17

Полиция установила личность злоумышленницы, которая отправляла одному из кандидатов в президенты СМС-сообщения с угрозами.

Об этом 24 февраля сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

"21 февраля в Нацполиции поступило заявление от одного из кандидатов в президенты Украины. Заявитель сообщил, что на его мобильный телефон поступают сообщения с угрозами. Следователи начали уголовное производство по ст.129 УК (Угроза убийством)", - отметили в полиции.

Установлено, что угрозы кандидату с телефона своего отца отправляет жительница Львовской области 1992 года рождения.

"По словам подозреваемой, она делала это, потому что поддерживает другого кандидата", - сообщили правоохранители.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 полиция Львовщина


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