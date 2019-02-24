В Ватикане обсудили борьбу с сексуальным насилием по отношению к детям

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Воскресенье, 24 февраля 2019, 16:29

В Ватикане прошла первая в истории встреча высших иерархов Римско-католической церкви, посвященная борьбе с сексуальным насилием по отношению к детям со стороны священников.

Как сообщает "Радио Свобода", встреча прошла 24 февраля при участии Папы Римского, участие в ней приняли около 200 епископов и других иерархов. 

"Это явление должно быть стерто с лица земли ... Церковь удвоит свои усилия, направленные на искоренение домогательств к детям в своих рядах", - заявил Папа Франциск в своем выступлении.

Он признал, что в прошлом действия священников "нередко покрывались их руководством", и пообещал, что это не повторится.

О конкретных мерах, которые будут приняты, Франциск не сказал.

Также он отметил, что домогательства к детям являются более широкой общественной проблемой, чем принято считать, и большая часть подобных случаев происходит не в церкви, а в семьях.  

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Темы: церковь дети


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