Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Brexit: Голосование в парламенте Великобритании отложили до 12 марта

Воскресенье, 24 февраля 2019, 16:12

Парламент Великобритании не будет голосовать за соглашение с Евросоюзом о выходе из блока на следующей неделе, как было запланировано.

Об этом заявила премьер-министр Тереза ​​Мэй, сообщает Sky News.

Планировалось, что 26 февраля Мэй представит в Палате общин результаты своих переговоров с Брюсселем, а 27 февраля состоится голосование за соглашение с ЕС.

Теперь же Мэй пообещала перенести голосование в парламенте на 12 марта, то есть за две недели до даты выхода Британии из ЕС.

"Я была в Брюсселе на прошлой неделе. Министры были в Брюсселе на прошлой неделе. Моя команда снова вернется в Брюссель во вторник. Поэтому мы не будем выносить на голосование парламента на следующей неделе. Но мы обеспечим, чтобы это произошло до 12 марта", - заявила Мэй.

Премьер выступит в Палате общин во вторник и проинформирует депутатов о ходе переговоров, а на следующий день состоятся дебаты.

Мэй также в очередной раз подтвердила свое намерение вывести Британию из ЕС 29 марта

Ранее трое британских министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение с ЕС в ближайшие дни.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: BrexitЕСВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Brexit
Поддержка Украины Соединенным Королевством всегда будет оставаться сильной
После отставки Джонсона в Ирландии призвали Великобританию отказаться от изменения соглашения о Brexit
Более 60% британцев отрицательно воспринимают результат Brexit
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: