Brexit: Голосование в парламенте Великобритании отложили до 12 марта

Парламент Великобритании не будет голосовать за соглашение с Евросоюзом о выходе из блока на следующей неделе, как было запланировано.

Об этом заявила премьер-министр Тереза ​​Мэй, сообщает Sky News.

Планировалось, что 26 февраля Мэй представит в Палате общин результаты своих переговоров с Брюсселем, а 27 февраля состоится голосование за соглашение с ЕС.

Теперь же Мэй пообещала перенести голосование в парламенте на 12 марта, то есть за две недели до даты выхода Британии из ЕС.

"Я была в Брюсселе на прошлой неделе. Министры были в Брюсселе на прошлой неделе. Моя команда снова вернется в Брюссель во вторник. Поэтому мы не будем выносить на голосование парламента на следующей неделе. Но мы обеспечим, чтобы это произошло до 12 марта", - заявила Мэй.

Премьер выступит в Палате общин во вторник и проинформирует депутатов о ходе переговоров, а на следующий день состоятся дебаты.

Мэй также в очередной раз подтвердила свое намерение вывести Британию из ЕС 29 марта

Ранее трое британских министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение с ЕС в ближайшие дни.

Европейская правда