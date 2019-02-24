Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В 10 городах Украины прошли акции против меха

Воскресенье, 24 февраля 2019, 18:46

В 10 городах Украины в воскресенье провели акции против использования меха.

Об этом Громадському сообщил основатель зоозащитной инициативы UAnimals, которая запустила акцию, Александр Тодорчук.

К событиям присоединился Киев, Житомир, Львов, Запорожье, Тернополь и другие города.

В руках люди держали плакаты с надписями "Снимай мех навсегда", "Жизнь животных важнее шубы", "Жизнь красивее, чем шуба".

На акции в Киеве участники также собирали меховые вещи, чтобы передать их бездомным через общественную организацию "Жизнелюб". Тодорчук отметил, что удалось собрать две большие коробки.

Еще одной целью акции было стимулировать народных депутатов проголосовать за законопроект №10019, который предусматривает запрет меховых ферм. В его поддержку собирали подписи.

Также люди в 10 городах Украины призвали украинских дизайнеров и бренды отказаться от использования меха в своей одежде.

В конце сентября 2018 года петиция за запрет производства меха в Украине на сайте Верховной Рады набрала более 26 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых.

Темы: акции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
акции
В Швеции разрешили сжечь Тору возле посольства Израиля
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: