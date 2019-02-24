В 10 городах Украины прошли акции против меха

В 10 городах Украины в воскресенье провели акции против меха.

Об этом Громадському сообщил основатель зоозащитной инициативы UAnimals, которая запустила акцию, Александр Тодорчук.

К событиям присоединился Киев, Житомир, Львов, Запорожье, Тернополь и другие города.

В руках люди держали плакаты с надписями "Снимай мех навсегда", "Жизнь животных важнее шубы", "Жизнь красивее, чем шуба".

На акции в Киеве участники также собирали меховые вещи, чтобы передать их бездомным через общественную организацию "Жизнелюб". Тодорчук отметил, что удалось собрать две большие коробки.

Еще одной целью акции было стимулировать народных депутатов проголосовать за законопроект №10019, который предусматривает запрет меховых ферм. В его поддержку собирали подписи.

Также люди в 10 городах Украины призвали украинских дизайнеров и бренды отказаться от использования меха в своей одежде.

В конце сентября 2018 года петиция за запрет производства меха в Украине на сайте Верховной Рады набрала более 26 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых.