Мадуро должен пропустить гумпомощь в Венесуэлу - Климкин

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Воскресенье, 24 февраля 2019, 22:49

Украина осуждает насилие на границах Венесуэлы и требует, чтобы режим Николаса Мадуро пропустил гуманитарную помощь в страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в воскресенье в Twitter.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие на границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам", - написал он.

"Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро прекратил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", - добавил Климкин.

Напомним:

  • Правительство Венесуэлы распорядилось закрыть границу с Колумбией и Бразилией, чтобы не допустить поставок гуманитарной помощи.
  • На границах вспыхнули столкновения, в субботу в результате применения оружия силовиками правительства Мадуро погибли четыре человека.
  • Европейский союз призвал режим Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы.

Украинская правда

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Темы: Климкин Венесуэла


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