Мадуро должен пропустить гумпомощь в Венесуэлу - Климкин

Украина осуждает насилие на границах Венесуэлы и требует, чтобы режим Николаса Мадуро пропустил гуманитарную помощь в страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в воскресенье в Twitter.

Condenamos enérgicamente la violencia sin precedentes en las fronteras de #Venezuela que ha resultado en muertos y heridos.

Exigimos que el régimen del usurpador del poder Maduro se termine esas acciones indignas y que sea asegurado el pase urgente de la ayuda humanitaria — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 лютого 2019 р.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие на границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам", - написал он.

"Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро прекратил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", - добавил Климкин.

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