Мадуро должен пропустить гумпомощь в Венесуэлу - Климкин
Украина осуждает насилие на границах Венесуэлы и требует, чтобы режим Николаса Мадуро пропустил гуманитарную помощь в страну.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в воскресенье в Twitter.
Condenamos enérgicamente la violencia sin precedentes en las fronteras de #Venezuela que ha resultado en muertos y heridos.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 лютого 2019 р.
Exigimos que el régimen del usurpador del poder Maduro se termine esas acciones indignas y que sea asegurado el pase urgente de la ayuda humanitaria
"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие на границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам", - написал он.
"Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро прекратил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", - добавил Климкин.
Напомним:
- Правительство Венесуэлы распорядилось закрыть границу с Колумбией и Бразилией, чтобы не допустить поставок гуманитарной помощи.
- На границах вспыхнули столкновения, в субботу в результате применения оружия силовиками правительства Мадуро погибли четыре человека.
- Европейский союз призвал режим Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы.
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