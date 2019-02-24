В Полтаве горел рынок

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Воскресенье, 24 февраля 2019, 23:34

В воскресенье в Полтаве возник масштабный пожар в торговых помещениях рынка "Киевский" на бывшей территории Полтавского турбомеханического завода.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пожар возник в 18:05 в одноэтажном здании (размером 100х20 м) в магазине "Лідер взуття" по ул. Зиньковская, 6.

"В 20:07 огонь локализован на площади 270 кв м. И в 21:17 - пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.

К тушению были привлечены 35 человек личного состава и 11 единиц техники ГСЧС.

Как сообщает местное издание "Полтавщина", огонь распространился на магазин "Лідер взуття", отделение сети магазинов "Ева" и крытый рынок. В магазине "Ева" обрушилась крыша.

Украинская правда

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Темы: Полтава пожар ГСЧС


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