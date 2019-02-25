Помпео: США готовят дополнительные меры давления против режима Мадуро

Вашингтон предпримет дальнейшие меры для давления на официального президента Венесуэлы Николаса Мадуро, после того, как несколько человек погибли в столкновениях с военными, которые блокируют поставки гуманитарной помощи в страну.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN, передает "Голос Америки".

"Должно быть больше санкций. Я думаю, что мы можем предоставить больше гуманитарной помощи", - подчеркнул дипломат.

Перед этим Помпео опубликовал заявление, в котором осудил нападения на мирных жителей Венесуэлы, которые привели к смерти и травмам.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этих преступных действий, и мы присоединяемся к требованиям к правосудию", - отметил госсекретарь.

Напомним: