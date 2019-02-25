Помпео: США готовят дополнительные меры давления против режима Мадуро

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Понедельник, 25 февраля 2019, 01:03

Вашингтон предпримет дальнейшие меры для давления на официального президента Венесуэлы Николаса Мадуро, после того, как несколько человек погибли в столкновениях с военными, которые блокируют поставки гуманитарной помощи в страну.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN, передает "Голос Америки".

"Должно быть больше санкций. Я думаю, что мы можем предоставить больше гуманитарной помощи", - подчеркнул дипломат.

Перед этим Помпео опубликовал заявление, в котором осудил нападения на мирных жителей Венесуэлы, которые привели к смерти и травмам.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этих преступных действий, и мы присоединяемся к требованиям к правосудию", - отметил госсекретарь.

Напомним:

  • Правительство Венесуэлы распорядилось закрыть границу с Колумбией и Бразилией, чтобы не допустить поставок гуманитарной помощи.
  • На границах вспыхнули столкновения, в субботу в результате применения оружия силовиками правительства Мадуро погибли четыре человека.
  • Европейский союз призвал режим Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы.

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Темы: США Венесуэла


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