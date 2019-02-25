Помпео: США готовят дополнительные меры давления против режима Мадуро
Вашингтон предпримет дальнейшие меры для давления на официального президента Венесуэлы Николаса Мадуро, после того, как несколько человек погибли в столкновениях с военными, которые блокируют поставки гуманитарной помощи в страну.
Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN, передает "Голос Америки".
"Должно быть больше санкций. Я думаю, что мы можем предоставить больше гуманитарной помощи", - подчеркнул дипломат.
Перед этим Помпео опубликовал заявление, в котором осудил нападения на мирных жителей Венесуэлы, которые привели к смерти и травмам.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этих преступных действий, и мы присоединяемся к требованиям к правосудию", - отметил госсекретарь.
Напомним:
- Правительство Венесуэлы распорядилось закрыть границу с Колумбией и Бразилией, чтобы не допустить поставок гуманитарной помощи.
- На границах вспыхнули столкновения, в субботу в результате применения оружия силовиками правительства Мадуро погибли четыре человека.
- Европейский союз призвал режим Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы.
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