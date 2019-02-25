Саудовская Аравия впервые назначила женщину послом своей страны

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Понедельник, 25 февраля 2019, 01:45

Принцесса Рима бинт Бандар будет послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Проправительственные информагентства Саудовской Аравии заявляют, что такое решение свидетельствует о желании правительства модернизироваться и расширить роль женщин в обществе.

"Обозреватели в США предполагают, что это назначение является попыткой Эль-Рияда восстановить хорошие отношения с Вашингтоном, испорченные убийством журналиста Джамаля Хашогги.

Разведка США назвала наследного принца Мухаммеда бин Салмана ответственным за это убийство", - пишет "Голос Америки".

Напомним:

  • Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.
  • Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.

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Темы: Саудовская Аравия


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