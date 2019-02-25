Саудовская Аравия впервые назначила женщину послом своей страны
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Понедельник, 25 февраля 2019, 01:45
Принцесса Рима бинт Бандар будет послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Проправительственные информагентства Саудовской Аравии заявляют, что такое решение свидетельствует о желании правительства модернизироваться и расширить роль женщин в обществе.
"Обозреватели в США предполагают, что это назначение является попыткой Эль-Рияда восстановить хорошие отношения с Вашингтоном, испорченные убийством журналиста Джамаля Хашогги.
Разведка США назвала наследного принца Мухаммеда бин Салмана ответственным за это убийство", - пишет "Голос Америки".
Напомним:
- Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.
- Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.
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