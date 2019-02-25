Саудовская Аравия впервые назначила женщину послом своей страны

Принцесса Рима бинт Бандар будет послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Проправительственные информагентства Саудовской Аравии заявляют, что такое решение свидетельствует о желании правительства модернизироваться и расширить роль женщин в обществе.

"Обозреватели в США предполагают, что это назначение является попыткой Эль-Рияда восстановить хорошие отношения с Вашингтоном, испорченные убийством журналиста Джамаля Хашогги.

Разведка США назвала наследного принца Мухаммеда бин Салмана ответственным за это убийство", - пишет "Голос Америки".

Напомним: