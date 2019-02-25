ГБР задержало в Киевской области полицейского-взяточника

Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного уголовного розыска Белоцерковского горотдела полиции при получении неправомерной выгоды $3 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что задержание следователи Госбюро расследований провели совместно с отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Вместе с полицейским задержали посредника.

"По предварительной информации, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Белоцерковской полиции требовал и получил от гражданина деньги, обещая ему помочь избежать ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу.

Оперуполномоченного и посредника задержали во время передачи средств", - говорится в сообщении.

Фото: ГБР

В ГБР добавили, что процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Генпрокуратура.

"Решается вопрос о сообщении задержанному полицейскому о подозрениях по предварительной квалификации "вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом" (ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины)", - заявили в ведомстве.

В случае доказательства вины оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.