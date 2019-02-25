Американцу выплатят $21 млн за несправедливое пожизненное заключение

В Соединенных Штатах мужчине, который был неправомерно осужден за двойное убийство и провел почти 40 лет за решеткой, будет выплачена компенсация в размере 21 миллиона долларов.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что 24 февраля администрация города Сими-Вэлли (штат Калифорния) согласовала с Крейгом Коули соглашение, в рамках которого ему была вылачена компенсация.

Представители городской администрации заявили, что это соглашение позволит избежать длительного судебного процесса, который стоил бы сторонам много денег и не является необходимостью.

Город заплатит Коули 4,9 миллиона долларов, остальная сумма будет покрыта за счет страховки и из других источников.

В 1978 году Крейга Коули приговорили к пожизненному заключению за убийство своей девушки Ронды Вихти и ее 4-летнего сына Дональда. Коули провел за решеткой 39 лет.

Он был освобожден в ноябре 2017 года после помилования от тогдашнего правительства.

"Произошло это после того, как повторное расследование и анализ тестов ДНК установили его непричастность к совершению преступления", сообщает DW со ссылкой на американские СМИ.

В прошлом году штат Калифорния уже выплатил Коули 2 миллиона долларов компенсации за неправомерное заключение.