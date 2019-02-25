Плавание: украинец Романчук выиграл "золото" на турнире в Бельгии
Понедельник, 25 февраля 2019, 04:08
Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золотую медаль на международных соревнованиях Antwerp Diamond Speedo Racе, которые прошли в бельгийском Антверпене.
Об этом сообщает издание Sportarena.
Спортсмен показал лучший результат на 400 метрах вольным стилем. Романчук лидировал по ходу всей дистанции и показал результат 3:49.05.
Еще один украинец Сергей Фролов стал третьим, потеряв вторую позицию за 100 метров до финиша.
Напомним:
- В декабре Михаил Романчук завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде.