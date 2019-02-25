Плавание: украинец Романчук выиграл "золото" на турнире в Бельгии

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золотую медаль на международных соревнованиях Antwerp Diamond Speedo Racе, которые прошли в бельгийском Антверпене.

Об этом сообщает издание Sportarena.

Спортсмен показал лучший результат на 400 метрах вольным стилем. Романчук лидировал по ходу всей дистанции и показал результат 3:49.05.

Еще один украинец Сергей Фролов стал третьим, потеряв вторую позицию за 100 метров до финиша.

Напомним: