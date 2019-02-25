Певица Maruv, которая должна представлять Украину на Евровидении в этом году, заявляет о давлении на нее со стороны Национальной телекомпании Украины.

Она также заявила о готовности отказаться от выступлений в России.

"Я одержала честную победу в Национальном отборе на "Евровидение-2019", получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять", – пишет Maruv в Facebook.



"Я – украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение-2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен: я выступаю от Украины и никак иначе!", – заявила она



Певица заверила: "Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе".

По словам Maruv, НТКУ в договоре с участником от Украины, который должны подписать 25 февраля, выдвигает ряд "абсурдных" требований, среди которых:

"1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен).



2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса).



3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!).



4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека)".

"В случае нарушения одного из пунктов штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму" – отмечает певица.



При этом, возмущается Maruv, взамен от НТКУ она ничего не получает: "Ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промоподдержки. Даже визой я должна заниматься сама".

"В договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ: 1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса. 2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет. 3. Придерживаться условий этого договора", – добавляет она.

"Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение -2019" – заявила певица.

23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.

При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.