Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В дом судьи в Ровно бросили гранату и обстреляли из автомата

Понедельник, 25 февраля 2019, 09:29

Ночью, 25 февраля неизвестные бросили гранату во двор частного хозяйства председателя Ровенского горсуда, после чего его дом был обстрелян из автомата.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Отмечается, что в результате взрыва поврежден фасад дома.

"По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что взорвалась граната РГД-5", - говорится в сообщении.

 
 

Кроме того, по данным правоохранителей, в направлении дома было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна.

 
 

В полиции добавили, что никто не пострадал.

Сообщается, что правоохранители рассматривают различные версии совершенного преступления, но основная из них - профессиональная деятельность судьи.

 

По факту посягательства на жизнь судьи, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что с места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

Украинская правда
Темы: Ровносудполициявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Ровно
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Фонд госимущества продал "Ровноторф" на аукционе за 205 миллионов
Зеленский провел выездное заседание Ставки на АЭС
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: