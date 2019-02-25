В дом судьи в Ровно бросили гранату и обстреляли из автомата

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Понедельник, 25 февраля 2019, 10:29

Ночью, 25 февраля неизвестные бросили гранату во двор частного хозяйства председателя Ровенского горсуда, после чего его дом был обстрелян из автомата.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Отмечается, что в результате взрыва поврежден фасад дома.

"По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что взорвалась граната РГД-5", - говорится в сообщении.

 
 

Кроме того, по данным правоохранителей, в направлении дома было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна.

 
 

В полиции добавили, что никто не пострадал.

Сообщается, что правоохранители рассматривают различные версии совершенного преступления, но основная из них - профессиональная деятельность судьи.

 

По факту посягательства на жизнь судьи, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что с места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

Украинская правда

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Темы: Ровно суд полиция взрыв


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