Последнюю неделю зима еще повоюет, но есть и оптимистичный прогноз

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Понедельник, 25 февраля 2019, 12:04

Завершающая неделя зимы будет не очень комфортной: местами с мокрым снегом, но без сильных морозов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По ее данным 26 февраля в Украине ветер будет северо-западный, порывистый, до сильного, местами до 15-20 метров в секунду.

"Мокрый снег опять появится. Ожидается практически везде, только к Западу и Югк Украины дойдет вечером. Там, где будет теплее, мокрый снег будет чередоваться с дождем или туманом", - говорит Диденко.

"Сильных морозов – не будет. Однако температура воздуха несколько снизится. Ближайшей ночью 0-3 мороза, завтра днем ​​0-3 тепла. В западных областях ночью около нуля, днем +​​3 +7 градусов", - отмечает синоптик.

По словам Диденко, в Киеве во вторник - мокрый снег, местами дождь.

"Порывистый северный ветер. Некомфортно. Ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем ​​0 +3 градуса. В ближайшее время – что-то такое", – отмечает Диденко.

В то же время по предварительным прогнозам, более оптимистичное потепление начнется 4 марта.

Украинская правда

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Темы: погода


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