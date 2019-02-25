Последнюю неделю зима еще повоюет, но есть и оптимистичный прогноз
Завершающая неделя зимы будет не очень комфортной: местами с мокрым снегом, но без сильных морозов.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
По ее данным 26 февраля в Украине ветер будет северо-западный, порывистый, до сильного, местами до 15-20 метров в секунду.
"Мокрый снег опять появится. Ожидается практически везде, только к Западу и Югк Украины дойдет вечером. Там, где будет теплее, мокрый снег будет чередоваться с дождем или туманом", - говорит Диденко.
"Сильных морозов – не будет. Однако температура воздуха несколько снизится. Ближайшей ночью 0-3 мороза, завтра днем 0-3 тепла. В западных областях ночью около нуля, днем +3 +7 градусов", - отмечает синоптик.
По словам Диденко, в Киеве во вторник - мокрый снег, местами дождь.
"Порывистый северный ветер. Некомфортно. Ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем 0 +3 градуса. В ближайшее время – что-то такое", – отмечает Диденко.
В то же время по предварительным прогнозам, более оптимистичное потепление начнется 4 марта.
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