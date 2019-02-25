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Зеленский, Порошенко, Тимошенко: социологи обновили рейтинг

Понедельник, 25 февраля 2019, 11:50
Зеленский, Порошенко, Тимошенко: социологи обновили рейтинг

26,4% украинцев, которые определились, за кого будут голосовать на выборах президента, готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС 8-20 февраля.

За действующего президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 18%, за Юлию Тимошенко – 13,8%, за Юрия Бойко – 10,9%.

Анатолия Гриценко готовы поддержать 6,4%, Олега Ляшко – 6,3%, Александра Вилкула – 3,1%.

 

Вместе с тем среди тех, кто собирается идти на выборы, с кандидатом не определились 33,3%, еще 4,8% собираются испортить бюллетень, а 3,6% отказались ответить.

Социологи отмечают, что разница в поддержке Порошенко и Тимошенко в пределах статистической погрешности, что означает, что по этим данным наиболее реальными парами во втором туре были бы Зеленский – Порошенко или Зеленский – Тимошенко, а также сохраняется высокая вероятность пары Порошенко – Тимошенко.

Опрос проходил с 8 по 20 февраля. Методом личного интервью было опрошено 2042 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных районов Донбасса) в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019социологияЗеленскийПорошенкоТимошенко
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