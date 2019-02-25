Из-за поздравления с 23 февраля произошла стрельба: полиция вводила спецоперацию

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Понедельник, 25 февраля 2019, 14:20

На Киевщине произошла драка со стрельбой из-за поздравления с советским праздником.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На АЗС, расположенной в селе Стоянка Киево-Святошинского района между водителями разного возраста произошел словесный конфликт из-за поздравления с "советским праздником".

 

Потасовка переросла в драку, во время которой старший мужчина совершил несколько выстрелов в область спины младшему. Затем стрелок сел в автомобиль "AUDI Q7" и быстро исчез в неизвестном направлении.

На месте происшествия правоохранители изъяли 3 гильзы, резиновую пулю, калибром 9 мм.

Пострадавшего 34-летнего жителя Киева доставили в больницу, где ему диагностировали огнестрельные ранения головы и слепое ранение поясницы.

Для задержания вооруженного правонарушителя на территории девяти районов Киевщины была введена специальная полицейская операция "Сирена". Также на поиски и задержание мужчины были ориентированы наряды полиции столицы еще двух областей.

В результате первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 59-летнего жителя села Гореничи.

В доме гражданина при проведении неотложного обыска полиция изъяла устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, и разрешительные документы.

Мужчине по месту жительства вызвали медицинскую помощь, его госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы.

Отмечается, что в настоящее время оба участника инцидента задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, они находятся в изоляторе временного содержания.

Открыто 2 уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Напомним:

  • Ранее 23 февраля в Украине отмечался государственный праздник времен Советского союза – День защитника Отечества.
  • 24 августа 2014 года президент Петр Порошенко заявил, что Украина больше никогда не будет отмечать День защитника Отечества параллельно с Россией.
  • 14 октября 2014 года своим указом Порошенко установил День защитника Украины - праздник, отмечаемый 14 октября во день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества.

Украинская правда

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Темы: полиция Киевская область


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