Из-за поздравления с 23 февраля произошла стрельба: полиция вводила спецоперацию

На Киевщине произошла драка со стрельбой из-за поздравления с советским праздником.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На АЗС, расположенной в селе Стоянка Киево-Святошинского района между водителями разного возраста произошел словесный конфликт из-за поздравления с "советским праздником".

Потасовка переросла в драку, во время которой старший мужчина совершил несколько выстрелов в область спины младшему. Затем стрелок сел в автомобиль "AUDI Q7" и быстро исчез в неизвестном направлении.

На месте происшествия правоохранители изъяли 3 гильзы, резиновую пулю, калибром 9 мм.

Пострадавшего 34-летнего жителя Киева доставили в больницу, где ему диагностировали огнестрельные ранения головы и слепое ранение поясницы.

Для задержания вооруженного правонарушителя на территории девяти районов Киевщины была введена специальная полицейская операция "Сирена". Также на поиски и задержание мужчины были ориентированы наряды полиции столицы еще двух областей.

В результате первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 59-летнего жителя села Гореничи.

В доме гражданина при проведении неотложного обыска полиция изъяла устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, и разрешительные документы.

Мужчине по месту жительства вызвали медицинскую помощь, его госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы.

Отмечается, что в настоящее время оба участника инцидента задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, они находятся в изоляторе временного содержания.

Открыто 2 уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Напомним: